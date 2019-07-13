نيمار "تعافى بنسبة 100%" من الإصابة

أكد المهاجم الدولي البرازيلي نيمار أنه "تعافى بنسبة 100% تقريبا" من الإصابة في كاحل قدمه اليمنى حتى أنه لعب بعض الوقت في دورة لكرة القدم الخماسية نظمتها مؤسسته السبت قبل عودته المقررة الاثنين إلى باريس.

وقال نيمار في باريدا غراندي (ولاية ساو باولو) في تصريحات نقلتها غلوبوسبورت و"يو أو إل": "لقد تعافيت 100٪ تقريبا، لكن ينقصني فقط التدريب".

ولعب نيمار 30 دقيقة تقريبا وأدلى بتصريح مقتضب لقناة "ريد بول"، الراعي للدورة، وتفادى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع نادي باريس سان جرمان.

ويُنتظر وصول نيمار الاثنين إلى باريس، بعد أسبوع من الموعد المحدد لاستئناف تدريبات باريس سان جرمان للموسم الجديد. هذا التأخير زاد من شائعات عن طلاق محتمل مع النجم البرازيلي الذي اشتراه نادي العاصمة بـ222 مليون يورو في عام 2017 من فريق برشلونة الإسباني.

ووفقًا للمقربين من النجم البرازيلي، فإن غياب نيمار كان مبرمجا في السابق حتى يتمكن من المشاركة في هذه الدورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته، معهد نيمار، ومقرها في برايا غراندي.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جرمان النجم البرازيلي السابق ليوناردو قال في التاسع من يوليو الحالي "بإمكان نيمار ترك باريس سان جرمان إذا كان هناك عرض يناسب الجميع".