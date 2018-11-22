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علوم و تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي في خدمة سلامة الطرق

تطبيق واي كير للطرق Photo: Social Media

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة على قطاع من أكثر الطرق السريعة ازدحاما في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وقالت هيئة دوريات الطرق السريعة في ولاية نيفادا إن شراكة عمرها عام بين أجهزة السلامة العامة وشركة تكنولوجيا ناشئة أثمرت عن خفضا نسبته 17 في المئة من الحوادث على قطاع على طول جزء من الطريق السريع 15 المتجهة شمالا إلى الغرب من قطاع لاس فيغاس.

وأوردت صحيفة "ذي لاس فيغاس ريفيو جورنال" أن "وايكير"، الشركة المزودة للمنتجات والخدمات المتحركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ساهمت في قيادة البرنامج التجريبي للوقاية من الحوادث.

ويأمل المسؤولون في استخدام البرنامج في المستقبل في أجزاء أخرى من لاس فيغاس، بما في ذلك قطاع من الطريق السريع 95 بين الطريقين 1-15 ومنحنى رينبو بوليفارد.

ويستخدم البرنامج معلومات داخل المركبات والكاميرات وأجهزة الاستشعار وبيانات مرورية أخرى لتطوير أنماط التكهن لخفض الاختناقات المرورية.

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