نيسان: غصن تلقى الملايين في دفعات مخالفة للأصول

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية الجمعة أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية ملايين يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.

وقالت نيسان إن غصن (64 عاما) أبرم عقد توظيف شخصي مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز".

وأضافت نيسان نقلا عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات "بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة ملايين و822 ألف و206.12 يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من 'إن إم في بي'".

وقالت المجموعة إن العقد تم توقيعه من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.

وأوضحت في بيان أن "نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من "إن إم بي في" ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن".

ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم الموجة إليه. وقال في المحكمة إنه "اتُهم خطأ واحتُجز ظلما".

وقدم محامو غصن، نجم صناعة السيارات السابق الذي أنقذ نيسان من الإفلاس، عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح الجمعة.

غير أن المحكمة رفضت جميع الطلبات المقدمة بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة.

وتعهد محامو غصن برفع استئناف أمام المحكمة العليا.