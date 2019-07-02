نيجيريا.. عشرات الضحايا إثر حريق في شاحنة وقود

قال متحدث باسم حاكم ولاية بنوي وسط نيجيريا، الثلاثاء، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا عندما اشتعلت النيران في وقود كانوا يسحبونه من شاحنة صهريج تعرضت لحادث.

وقال المتحدث "انقلبت شاحنة محملة بالوقود أمس والناس كانوا يسحبون الوقود منها عندما اندلع الحريق ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا". وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح بالغة ونقلوا للمستشفى.

ومثل هذه الحوادث شائعة في نيجيريا حيث الوقود زهيد السعر، لكن الكثيرين يعيشون في فقر مدقع.

وفي أكتوبر الماضي، قتل 60 شخصا عندما اشتعلت النيران في نفط تسرب من خط أنابيب بجنوب شرق البلاد.