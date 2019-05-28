نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق الثلاثاء نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسا للإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وصوت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائبا من أصل 111، لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عاما).

وحضر جلسة التصويت 81 نائبا بعدما قطاعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا)، الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقا للمصدر.