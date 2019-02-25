نوكيا.. هاتف بـ 5 كاميرات!

في وقت سابق هذا العام كشفت شركتا "سامسونغ" و"هواوي" عن هواتف مزودة بثلاث كاميرات، وقررت شركة "أتش أم دي" المالكة لعلامة "نوكيا" بدورها طرح هاتف جديد بخمس كاميرات خلفية!

هاتف "نوكيا 9 بيورفيو" كان في طليعة مجموعة من الهواتف الذكية التي أطلقتها "أتش أم دي" الأحد، صممت للعمل بنظام تشغيل "أندرويد وان".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "أتش أم دي" فلوريان زايشه إن شركته تستعرض قدرتها على الابتكار من خلال تقديم أول هاتف ذكي في العالم مزود بخمس كاميرات.

وأوضح فرانك غيليه المحلل في شركة فورستر لأبحاث السوق أن خواص هاتف "نوكيا 9 بيورفيو" المتعلقة بالصورة تمكن نوكيا من جذب مئات ملايين المشترين الذين سيأتي أغلبهم من الهند والصين.

والكاميرات كلها بدقة 12 ميغابكسل واثنتان منها مزودة بمجسات ذات ألوان متعددة وثلاث كاميرات مجساتها أحادية اللون.