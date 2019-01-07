العاصفة نورما تضرب لبنان

ازدادت حدة العاصفة الثلجية "نورما" التي تضرب لبنان منذ السبت مصحوبة برياح قوية مخلفة أضرارا مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام فقد اضطر الكثير من "المواطنين للبقاء في منازلهم بفعل تدني درجات الحرارة واشتداد قوة الرياح وغزارة الأمطار وسقوط حبات البرد".

وتسببت العاصفة كذلك في توقف عمل بعض الموانئ وانقطاع خدمات التيار الكهربائي في عدد من مدن شمال وجنوب لبنان.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية يومي الثلاثاء والأربعاء على أن تخف حدتها بحلول يوم الخميس وفقا للأنواء الجوية اللبنانية.