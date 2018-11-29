نهائي ليبرتادوريس قد يكون في برنابيو

ذكرت تقارير صحافية إسبانية الخميس أن ملعب سانتياغو برنابيو العائد لنادي ريال مدريد، قد يكون خيارا لإقامة مباراة الإياب لنهائي كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز.

وكتبت صحيفة "إل باييس" على موقعها الإلكتروني "حسب المصادر المطلعة على المفاوضات، أنجز الاتفاق بنسبة 90 في المئة، والطرفان يأملان بأن يكون في استطاعتهما الإعلان عنه" في وقت لاحق الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني وريال مدريد منحا الضوء الأخضر لإقامة نهائي المسابقة الأميركية الجنوبية الموازية لدوري أبطال أوروبا.

وذهبت صحيفة "آس" المدريدية أبعد مما أوردته "إل باييس"، مؤكدة أن المباراة ستقام في 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل في الساعة 20:30 ت غ.

كما أشارت صحيفة "إل موندو" بدورها لاحتمال إقامة المباراة في برنابيو.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أعلن الثلاثاء أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين في الثامن من كانون الأول/ديسمبر أو التاسع منه، وذلك بعدما أرجئت من موعدها المقرر السبت الماضي، اثر اعتداء مشجعي ريفر بلايت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.