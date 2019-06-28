نهائي كوبا أميركا 2020 سيقام في كولومبيا

سيقام نهائي بطولة كوبا أميركا 2020 في كولومبيا التي تستضيف المسابقة القارية مشاركة مع الأرجنتين، بحسب ما ذكر الرئيس إيفان دوكي الخميس.



وستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها دولتان البطولة القارية في أميركا الجنوبية. ويقام النهائي على ملعب متروبوليتانو في مدينة بارانكيا الساحلية على البحر الكاريبي.



وبعد قرار الاتحاد الأميركي الجنوبي إقامة البطولة في العام نفسه مع بطولة كأس أوروبا، ستنظم النهائيات في سنتين متتاليتين بعد استضافة البرازيل النسخة الحالية المقامة راهنا.



وقال الرئيس الكولومبي "سيقام نهائي كوبا أميركا 2020 في كولومبيا، وهذه كانت رغبة رائعة لجميعنا".



وكشف أن رئيس اتحاد أميركا الجنوبية الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز أبلغ "الخبر الرائع".



وقرر الاتحاد القاري في نيسان/أبريل الماضي منح البلدين البعيدين جغرافيا في جنوب القارة حق الاستضافة. وتحدث الاتحاد الكولومبي للعبة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن "فخر وسعادة" واعدا بـ"حدث لا ينسى".



وسيقسم دور المجموعات إلى منطقتين، فتلعب كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والإكوادور والبيرو في المنطقة الشمالية، فيما تلعب الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي وبوليفيا والباراغواي في الجنوبية.



ولاحقا سيتم توزيع المشاركين ببطاقة دعوة، أستراليا وقطر، إلى منطقة محددة. ويتأهل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى ربع النهائي.



وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الحالية في البرازيل.