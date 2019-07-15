نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أعلى محكمة رياضية بالعالم

تبت أعلى محكمة رياضية في العالم هذا الشهر في أزمة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها حددت يوم 31 يوليو الحالي موعدا لقرارها النهائي بعد أن أعلن كلا الفريقين أحقيته في الحصول على اللقب.

وألغيت المباراة التي جمعت بين الوداد المغربي والترجي التونسي بسبب نزاع أثاره عدم تمكن الحكم من استخدام تقنية الفيديو "الفار".

وانسحب لاعبو الوداد من المباراة بعد إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل، الذي لم يكن صحيحا.

ولم تكن هناك إمكانية للجوء لتقنية الفار، لكن الفريقين لم يبلغا بذلك قبل المباراة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمر بإعادة مباراة الإياب في بلد محايد خلال يوليو.

وقال الكاف إنه سجل مطالبات من كلا الناديين لإعلانهما فائزين.