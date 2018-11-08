نهائي أفريقيا: الأهلي والترجي.. المعركة وما وراؤها

يدخل نادي الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، في مباراة مرتقبة ستقام الجمعة على خلفية التوتر الذي طبع مباراة ذهاب انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

وأثارت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في الإسكندرية الأسبوع الماضي، والتي شهدت استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" للمرة الأولى في نهائي المسابقة القارية، خشونة وجدلا كبيرا لاسيما حول قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي منح الفريقين ثلاث ركلات جزاء.

وبحسب التقارير، سيقود مباراة الإياب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وكان نصيب الأهلي في المباراة السابقة ركلتا جزاء حصل عليهما مهاجمه وليد أزارو، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم ونال الركلتين رغم الاستعانة بتقنية الفيديو.

وسيغيب أزارو عن لقاء الإياب بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب.

وفي حين لم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف لاعب الأهلي وليد أزارو لمباراتين بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا#TotalCAFCLFinal pic.twitter.com/v2ZcCL7UJj — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 5, 2018

وسيفتقد الأهلي أيضا المدافع المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.

في المقابل، يفتقد الفريق التونسي للاعبيه سيف الدين الداوودي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من اللاعبين.

"ريمونتادا" تونسية؟

ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية بثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.

ويدخل الفريق التونسي المباراة على ملعب رادس، معولا على الاستفادة من عامل الجمهور الشغوف لتعويض تأخره في مباراة الذهاب.

وكان حضور عشرات آلاف المشجعين في مدرجات رادس، داعما أساسيا للفريق في إياب الدور نصف النهائي ضد بريميرو دي أغوستو الأنغولي، حيث فاز الفريق التونسي 4-2، بعدما كان متأخرا في مباراة الذهاب صفر-1.

إلا أن المباراة ضد الفريق الأنغولي في نصف النهائي شهدت سلسلة من أحداث الشغب بين المشجعين وعناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة 51 شخصا وتوقيف 12، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية التونسية.

ووصف مدرب الفريق الأنغولي، الصربي زوران مانويلوفيتش، الوضع في إياب الدور نصف النهائي، بأنه كان أقرب إلى "فيلم رعب".

وفي تصريحات لقناة "أم بي سي مصر" الأربعاء حول إياب الدور النهائي، قال مدرب الترجي معين الشعباني إن "مباراة العودة ستكون في رادس، سيكون الجمهور (حاضرا) مع دافع قوي".

الجمهور عمل و باش يزيد يعمل إللي عليه 🔥🎉🔥 توا اللعبة عندكم انتوما يا رجال ⚽️🥅 و واثقين إن شاء الله 🤲 باش تفرحوه 🏆 #TotalCAFCLFinal #ESTASC pic.twitter.com/OPr5LnJiAs — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) November 8, 2018

واعتبرت صحيفة "لا برس" التونسية الناطقة بالفرنسية، أن الترجي بقيادة مدربه المؤقت الشعباني الذي خلف الشهر الماضي المدرب خالد بن يحيى المقال، مدعو في مباراة الغد إلى تحقيق "ريمونتادا (عودة) القرن".

ورأى الصحافي وليد النالوتي أن "أفضل رد من معين الشعباني ولاعبيه ردا على المهزلة التحكيمية ... هي الفوز في الوقت الأصلي الجمعة". وتابع "هذا الأمر ليس مستحيلا".

وكان الشعباني الذي وجه انتقادات لاذعة للتحكيم بعد مباراة الذهاب في مصر، قد اعتبر أن لاعبيه قادرون على العودة في مباراة الجمعة.

وقال "لا يزال ثمة أمل. مفتاح أساسي (في المباراة) هو بقاء اللاعبين مركزين على كرة القدم، مع كل ما يجري من حولنا".

الأهلي يريد "العودة بالكأس"

في المقابل، يدخل الأهلي مباراة الجمعة باحثا عن لقبه التاسع، والثاني الشخصي لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في المسابقة القارية، بعدما قاد مازيمبي الكونغولي إلى لقب 2015.

وفي إشارة إضافية على حساسية المباراة، طلب كارتيرون في تصريحات سابقة، بتوفير حماية لجماهيره غدا.

والخميس، أشار الأهلي في بيان إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر "تخصيص مدرج لجماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي"، مشيرا إلى تنسيق مع الاتحاد القاري الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، "لتوفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكافة ما يلزم لتأمينها خلال المباراة"، والتشديد على ضرورة "تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة".

خطوة واحدة تفصلنا عن التتويج.. خطوة واحدة وتعود الكأس إلى مستقرها ومستودعها.. خطوة واحدة وتتحقق البطولة التاسعة. نثق بكم يا رجال! 💪 pic.twitter.com/SvqNji012W — Al Ahly SC (@AlAhly) November 7, 2018

وفي تصريحات عشية المباراة، قال كارتيرون بحسب ما نشر موقع الأهلي "نحن جاهزون لمواجهة الترجي، الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، تحدثنا مع اللاعبين خلال الأيام الماضية عن أهمية الظهور بأداء جيد والتركيز طوال الـ90 دقيقة، المواجهة لها حسابات فنية خاصة، في ظل نتيجة مباراة الذهاب، هدفنا العودة من تونس بالكأس".

وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي، والوصيف على 1.25 مليون.