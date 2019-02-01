نمو الوظائف وارتفاع البطالة في يناير

قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير مع توظيف أرباب الأعمال أكبر عدد من العاملين في 11 شهرا، بما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد على الرغم من توقعات متشائمة دفعت مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتوخي الحذر بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأميركية الجمعة أن نمو الوظائف لم يتأثر بشكل ملحوظ بالإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما.

لكن أطول إغلاق في تاريخ الحكومة والذي انتهى قبل أسبوع، دفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4.0 في المئة ارتفاعا من 3.9 في المئة.

وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قفز 304 آلاف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ شباط/فبراير 2018.

لكن بيانات شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر جرت مراجعتها بالخفض لتظهر 70 ألف وظيفة أقل بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات أو 0.1 في المئة في كانون الثاني/يناير بعد أن زاد 0.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر لتبلغ الزيادة السنوية في الأجور 3.2 في المئة.