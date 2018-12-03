نقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن

بدأ الوداع الأخير للرئيس الراحل جورج بوش الأب الاثنين بنقل جثمانه على متن طائرة الرئاسة من مدينة هيوستن في ولاية تكساس إلى العاصمة واشنطن.

وأمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال طائرة الرئاسة لنقل الجثمان من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ميريلاند.

وسيسجى جثمان الرئيس الراحل في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس لإتاحة الفرصة للأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وسيظل الجثمان في الكونغرس من مساء الاثنين حتى صباح الأربعاء يحيط به حرس الشرف على مدار الساعة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا سيزوران مقر الكونغرس مساء الاثنين لتقديم تعازيهما.

وبعد ذلك سيتم نقل الجثمان إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن لإقامة قداس جنازة رسمية الأربعاء.

وقد أعلن الرئيس ترامب الأربعاء يوم حداد رسمي وقال إنه سيشارك في الجنازة، التي يتوقع أن يحضرها أيضا عشرات القادة الأجانب والشخصيات الأميركية.

وسينقل الجثمان جوا بعد ذلك إلى هيوستن حيث سيسجى في كنيسة سانت مارتن التي ترتادها عائلة بوش منذ عقود، حتى قداس الجنازة يوم الخميس.

وسيدفن الرئيس الـ41 للولايات المتحدة في مكتبة جورج بوش الرئاسية في كولدج ستيشن في تكساس.

وتوفي جورج بوش الأب الجمعة عن 94 عاما في منزله في مدينة هيوستن.