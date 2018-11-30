قرصنة لـ500 مليون نزيل بفنادق ماريوت

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت الجمعة أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات قد تكون طالت معلومات عن حوالي 500 مليون شخص من نزلائها موضحة أن تحقيقا داخليا كشف عن عملية "دخول غير مصرّح بها" للأنظمة منذ العام 2014.

وأوضحت المجموعة في بيان أنها تلقت إشارة في الثامن من أيلول/سبتمبر 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة "شبكة ستاروود".

وكشف التحقيق أن "طرفا غير مصرح له، قام بتشفير معلومات ونسخها".

وكشفت المجموعة أن معلومات نحو 327 مليونا من أصل 500 مليون من النزلاء الواردين ضمن قاعدة البيانات المقرصنة، تضم أسماءهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسياتهم ومعلومات حول حسابهم على "شبكة ستاروود" التي أطلقتها مؤخرا مجموعة البطاقات المصرفية "أميركان اكسبرس" المخصصة للمسافرين بانتظام.

أما بالنسبة للباقين فإن المعلومات تقتصر على الاسم وفي بعض الأحيان على العنوانين البريدي والإلكتروني.

وخصصت مجموعة ماريوت الموقع الإلكتروني (إنفو دوت ستاروود هوتلز) ومركزا للاتصال من توفير معلومات للنزلاء بمعلومات حول ما حدث.

وتنوي المجموعة إبلاغ الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية اعتبارا من الجمعة.

وتعرض المجموعة على النزلاء المعنيين اشتراكا مجانيا في موقع "ويبووتشر" لمراقبة الإنترنت لرصد أي استخدام لمعلوماتهم الخاصة.

وتضم شبكة "ستاروود" "فنادق دبليو"، و"فنادق ومنتجعات شيراتون" و"فنادق ومنتجعات ويستن" و"فنادق ومنتجعات ميريديان" و"فنادق فور بوينتس" التابعة لشيراتون و"فنادق ديزاين".