كاظم الساهر يقترح نشيدا وطنيا للعراق

اقترح النجم العراقي كاظم الساهر، اعتماد أغنيته الجديدة "سلام عليك على رافديك" نشيدا وطنيا للعراق.

ونشر الحساب الرسمي لكاظم الساهر على إنستغرام، لقطات من الأغنية الجديدة، مصحوبة بتعليق "النشيد الوطني العراقي المقترح من كاظم الساهر ؛ سلام عليك"

وكان الساهر قد صور أغنيته الوطنية الجديدة في بيروت، إلا أن الفيديو كليب الذي أخرجه اللبناني فادي حداد، لم يعرض بعد.

وكان النجم العراقي قد صرح في حوار مع التليفزيون العراقي الرسمي، "أتشرف بأن يكون 'سلام عليك على رافديك' نشيد العراق الوطني.. هذا شرف عظيم".

وكان الساهر قد نفى ما أشيع حول اعتماد الأغنية نشيدا وطنيا، متمنيا في الوقت نفسه تحقيق ذلك.

وكان الساهر قد أعاد تسجيل الأغنية في أوكرانيا بتوزيع جديد، مستعينا بالأدوات الشرقية من العراق والكورال من مصر والعراق.