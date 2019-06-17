نشطاء صينيون يطلبون تحقيقا في أحداث تيانامين

دعا أكثر من 20 نشطا صينيا الاثنين ممن شاركوا في الحركة المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في قمع بكين للحركة قبل 30 عاما.

وقال وانغ دان و21 شخصا آخرين إنهم قدموا الشكوى للمجلس الذي مقره جنيف ويبدأ دورة تستمر ثلاثة أسابيع في 24 حزيران/يونيو.

وقالوا في بيان "نطلب من مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الحكومة الصينية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال هجومها العسكري على الاحتجاجات السلمية".

ويسعى هؤلاء الأشخاص أيضا إلى اتخاذ إجراء بشأن "النمط الثابت لانتهاكات حقوق الإنسان في الاضطهاد الذي حدث خلال العقود الثلاثة الماضية للمواطنين الصينيين الذين خرجوا عن الصمت" بشأن الأحداث التي وقعت يومي الثالث والرابع من حزيران/يونيو 1989.

وما زال إحياء الذكرى السنوية لهذه الأحداث من المحظورات في الصين. وقال البيان إن بكين لم تجر تحقيقا علنيا ولم تسمح بإجراء تحقيق مستقل.

وتحظى الصين بتأييد قوي بين الدول النامية في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة ولم يتخذ قرارا على الإطلاق بشأن الصين منذ إنشائه في 2006.

وقال وانغ الذي يعيش في الولايات المتحدة إن "المذبحة التي وقعت قبل 30 عاما لم تنته بعد. بل وإن الحكومة الصينية اعتبرت الضحايا مجرمين وما زال عدد كبير من المنفيين محرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم".

ولم تعلن الصين مطلقا عدد قتلى أعمال العنف التي وقعت في 1989 ولكن جماعات حقوقية وشهود يقولون إن عددهم قد يبلغ آلافا.