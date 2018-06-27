نشطاء: اعتقال الناشطة السعودية هتون الفاسي

قال نشطاء الأربعاء إن السلطات السعودية اعتقلت الأكاديمية المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة هتون الفاسي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأعلنت الناشطة منال الشريف اعتقال الفاسي في تغريدة من دون أن تقدم تفاصيل.

وقالت الشريف: "أنباء مؤكدة عن اعتقال مزيد من الناشطات السعوديات. الأستاذة هتون الفاسي تعرضت للاعتقال. ساهمت بشكل نشط في حملة المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة".

Confirmed news on more arrests amongst Saudi female activists.. professor @HatoonALFASSI is under arrest. She actively participated in all of #Women2Drive campaigns — Manal al-Sharif (@manal_alsharif) June 27, 2018

وأعلنت منظمة "القسط"، وهي منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية، اعتقال القاسي.

LATEST: Professor @HatoonALFASSI has been arrested

تأكد للقسط إعتقال الدكتورة #هتون_فاسي ..

وذلك في استمرار لعمليات الاعتقالات المتواصلة ضد الناشطات والنشطاء... pic.twitter.com/EIk8WhDInO — القسط ALQST (@ALQST_ORG) June 27, 2018

والفاسي أستاذة مشاركة في جامعة الملك سعود ووكاتبة في جريدة الرياض.