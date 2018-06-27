Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

نشطاء: اعتقال الناشطة السعودية هتون الفاسي

صورة للفاسي مع ابنتها من حسابها على تويتر

قال نشطاء الأربعاء إن السلطات السعودية اعتقلت الأكاديمية المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة هتون الفاسي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأعلنت الناشطة منال الشريف اعتقال الفاسي في تغريدة من دون أن تقدم تفاصيل.

وقالت الشريف: "أنباء مؤكدة عن اعتقال مزيد من الناشطات السعوديات. الأستاذة هتون الفاسي تعرضت للاعتقال. ساهمت بشكل نشط في حملة المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة".

وأعلنت منظمة "القسط"، وهي منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية، اعتقال القاسي.

والفاسي أستاذة مشاركة في جامعة الملك سعود ووكاتبة في جريدة الرياض.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG