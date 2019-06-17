نسخة تجريبية من iOS13 للمطورين

تطلق آبل الاثنين النسخة التجريبية من نظام التشغيل "أي أو أس 13"/(iOS13) لمطوري التطبيقات والبرمجيات قبل طرحه بشكل رسمي قبل نهاية العام.

وتطرح الشركة دائما نسخة خاصة بالمطورين والمبرمجين من أجل تجربة نظام التشغيل الجديد من جهة، ومعرفة إمكانياته لتطوير التطبيقات وتحديثات مع ما يتناسب مع نظام التشغيل الجديد من جهة أخرى.

ويتوقع أن يضم نظام التشغيل الجديد أكثر من 200 خاصية وتغييرا جديدا في مزايا يتيحها النظام.

وكانت آبل قد أعلنت نظام "أي أو أس 13" في مؤتمرها الأخير للمطورين، وأكدت أنه سيكون نقطة تحول لأنظمة آبل للتشغيل خاصة بما يتيحه من تجربة فريدة من نوعها للمستخدم، التي تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي.

كما يمكن للمطورين تحديث تطبيقاتهم لتصبح أكثر ملائمة مع "الوضع المعتم" الذي يوفر للمستخدم راحة أكبر وكفاءة أعلى عند استخدام الهاتف خاصة في الليل.