عراقيات وسوريات تحدين داعش

نشر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الجمعة وتزامنا مع #يوم_المرأة العالمي، مقاطع مصورة عن تجارب نساء رفضن الخضوع لتنظيم داعش في المناطق التي فرض سيطرته عليها في سوريا والعراق.

المعلمة ثريا:

ثريا محمد الهادي من الرقة، متحمسة جدا للتدريس، خاطرت بكل شيء أثناء سيطرة داعش، لإعطاء دروس سرية.

تدير ثريا الآن دورات لمحو الأمية لـ 450 امرأة لدعم تعليمهن والوصول بهن إلى الاستقلال المالي.

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الدكتورة ميسون:

استخدمت الدكتورة ميسون خبرتها الشخصية المميزة لتزويد فرص العلاج والتعليم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكزها في مدينة الموصل شمال العراق.

متطوعة الإغاثة سارة:

عملت سارة العدناني، وهي من مسيحيي الموصل، في وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني معظم حياتها المهنية.

تطوعت للعمل الإغاثي ورفضت التخلي عن مساعدة النازحين، من جميع الأطياف، أثناء سيطرة داعش.

واضطرت للفرار إلى إقليم كردستان عندما دخل التنظيم الإرهابي مدينتها.

وبعد تحرير العراق من داعش تمكنت سارة من مواصلة عملها الإغاثي بمساعدة النازحين داخليا.