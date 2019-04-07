انتخابات الكنيست.. خمس عربيات ينافسن

الإسرائيليون على موعد مع انتخابات برلمانية ساخنة يوم التاسع من نيسان/أبريل، يسعى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الفوز برئاسة الحكومة للمرة الخامسة. شكل نتانياهو حكومته عام 1996 التي استمرت حتى 1999. ثم غاب 10 سنوات حتى عاد في 2009 ليفوز بالمنصب ثلاث مرات على التوالي. هذه المرة المنافسة صعبة، والسباق يحتدم لأن خصمه تحالف "أزرق-أبيض" بقيادة رئيس الأركان السابق بيني غانتس يهدده.

نساء عربيات وسط هذه المنافسة القوية، وسعي أحزاب عربية وأخرى دينية ويسارية للظفر بأكبر قدر ممكن من مقاعد الكنيست، تخوض خمس نساء عربيات السباق. ثلاث نساء ترشحن ضمن القائمتين العربيتين، فيما تخوض مرشحة عربية درزية المنافسة على القائمة المعروفة بـ"قائمة الجنرالات" التي تنافس قائمة نتانياهو. وعدد النساء في الكنيست للدورة المنتهية 35 من أصل 120 عضوا، بينهن ثلاث نساء عربيات. 1- غدير كمال الإعلامية غدير كمال مريح (34 عاما) المرشحة في قائمة رئيس الأركان السابق الجنرال بيني غانتس. وغدير مريح من دالية الكرمل في حيفا، كانت مذيعة نشرة الأخبار العربية الرئيسية على قناة "مكان" باللغة العربية وأصبحت مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسية باللغة العبرية في التلفزيون الإسرائيلي.

مريح حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتصوير الطبي من جامعة بار إيلان ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة حيفا. والدروز هم الوحيدون بين عرب إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، ومندمجون في المجتمع الإسرائيلي بشكل أكبر. 2- عايدة توما عضوة الكنيست السابقة، ومرشحة عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، تقول إنها تحمل هموم النساء العربيات إلى الكنيست وتطرح موضوع تهميشهن في المجتمع الإسرائيلي. وليس فقط هموم النساء العربيات، بل تحمل توما أيضا هموم النساء اليهوديات المتدينات المعروفات بـ"الحريديم". ونشطت عايدة توما في جمعيات نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة للدفاع عن قضايا المرأة، وانتخبت عام 2015 عضوة في الكنيست. وتوما من مواليد مدينة عكا عام 1967، تنحدر من عائلة مسيحية عربية، حاصلة على درجة البكالوريوس في علم النفس والأدب العربي من جامعة حيفا. وقالت توما في لقاء انتخابي جماهيري في مدينة حيفا بالكلية العربية الأرثوذكسية قبل أيام، إنها "تطرح معاناة النساء في غزة وتأثير الحصار عليهن، والنساء الفلسطينيات غير المعترف بهن اللواتي ترفض اسرائيل منحهن حق لم الشمل". وأشارت إلى أنها نقلت إلى الكنيست "تأثير هدم البيوت على النساء العربيات". وأضافت قولها: "استطعت خلق نقاط التقاء مع نساء مثل الحريديم المتدينات".

وتمنع دساتير الأحزاب الدينية اليهودية على النساء العمل في السياسة ودخول الكنيست. وقبل شهر، ألزمت المحكمة العليا هذه الأحزاب بإضافة نساء إلى قوائمها، وتقول توما إنها قادت "اللوبي" الذي طالب بهذا الأمر في الكنيست. وتمنع المرأة المنتمية إلى الحريديم من استخدام أي وسيلة لتنظيم الحمل، وهي التي تعمل وتعيل الأسرة، لأن على زوجها أن يتعلم الدين طوال حياته. وذكرت توما أنها دفعت باتجاه تعيين "قاضيات مسلمات ومسيحيات ودرزيات في المحاكم الشرعية المختلفة". وتم تعيين أول قاضية شرعية في المحاكم الإسلامية في إسرائيل في أيار/مايو 2017. 3- سندس صالح المرشحة سندس صالح ضمن قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، قالت في لقاء انتخابي في مدينة عكا: "يجب ألا نترك الساحة البرلمانية خالية من النضال، فيها يتم سن القوانين". وسندس صالح من قرية المشهد، قضاء الناصرة، وهي أم لثلاثة أطفال. أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في العلوم والتكنولوجيا، في معهد التخنيون في حيفا.

وتعمل صالح مدرسة أحياء في مدرسة المطران الثانوية، ومديرة لجمعية "مجتمعنا" التي ترعى المجتمع العربي، وقد عبرت المرشحة عن طموحها في توفير تسهيلات من أجل مساعدة النساء العربيات على التعلم من دون عوائق، وذلك حسب حوار لها مع موقع "بكرا". 4- إيمان الخطيب إيمان الخطيب مرشحة في قائمة "الموحدة العربية وحزب التجمع" المكونة من الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع الديموقراطي، وتنتمي الخطيب إلى الحركة الإسلامية. وتحدثت في لقاء انتخابي بحماس وحيوية عن ضرورة التمثيل في الكنيست. وقالت في قاعة الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا، "إنني لم أفكر بالسياسة إلا عندما صار عندي أولاد وبدأت أفكر بمستقبلهم".

وتقول الخطيب إنها أثرت على الحركة الإسلامية "لتغيير دستورها وإدخال نساء في الانتخابات"، وصارت هي أول امرأة في قائمة الحركة الإسلامية. ورغم أن حصولها على مقعد في الكنسيت قد يكون ضعيفا، إلا أن الخطيب تقول: "بالنسبة لي الموقع هو رسالة للنساء الملتزمات". وتقول إيمان الخطيب إنها "مع إقرار كوتة نسائية في الأحزاب العربية حتى يستطعن الوصول إلى الكنيست في مواقع متقدمة". وإيمان الخطيب ياسين (54 عاما) من عرابة البطوف بالجليل الأسفل، متزوجة وهي أم لأربعة أولاد، حصلت على ماجستير في الخدمة الاجتماعية بتخصص النساء والنوع الاجتماعي من جامعة تل أبيب. 5- هبة يزبك