نزوح سعودي من تويتر

تدفق نحو 200 ألف مستخدم من السعودية على شبكة التواصل الاجتماعي بارلر التي تصف نفسها بأنها مساحة "تعتمد على حرية التعبير". وقال جون ميتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بارلر، إن إنشاء كل تلك الحسابات الجديدة بشكل غير متوقع منذ الأحد الماضي ضاعف العدد الإجمالي لمستخدمي بارلر وأدى إلى تعطل بعض وظائفه.

وأدى تدفق المستخدمين إلى وجود توليفة غير معتادة من المستخدمين على بارلر، الذي كان في الأغلب موطنا لأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بدء تشغيله قبل عام.

وخلص تحليل أجرته وكالة رويترز و"سيتيزن لاب"، وهي مجموعة أبحاث كندية، إلى أن العديد من المستخدمين الجدد جاؤوا من السعودية. وروج هؤلاء لانتقالهم إلى بارلر بوسوم (هاشتاغ) على تويتر، يتهمون فيها تويتر بخنق حرية التعبير عن طريق حظر مستخدمين بشكل تعسفي.

وقالت بارلر في منشور: "(شركات) التكنولوجيا الكبيرة تفرض رقابة بمعدلات لم نشهدها من قبل في الولايات المتحدة... دعونا نرحب بهم، ونحن نناضل جميعا من أجل حقوقنا معا". ورفض تويتر التعليق على ما إذا كانت المنصة اتخذت أي إجراء جديد ضد الحسابات السعودية ربما يكون دفعها للتسجيل المفاجئ في بارلر. ولم يتضح بعد عدد مستخدمي بارلر الجدد الذين توقفوا عن استخدام تويتر. واستخدمت بعض الحسابات الجديدة على بارلر هاشتاغ الخروج من تويتر أو نشرت صورا لطيور زرقاء في محنة، مستخدمة شعار تويتر، للإشارة إلى انحدار مستوى المنصة. ولجأ مستخدمون آخرون إلى التهديد بالانسحاب في رسائل مباشرة لرئيس تويتر التنفيذي جاك دورسي.

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والسعوديون من أهم المستخدمين للشبكات الاجتماعية، ولا سيما تويتر، إذ أن للمملكة أكبر قاعدة لمستخدمي تويتر في الشرق الأوسط، حيث يوجد 11.7 مليون من مواطنيها على المنصة، وفقا لشركة كراود أنالايزر المتخصصة ببيانات وسائط التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

​وكتب مستخدم سعودي يدعى بن هباس، له نحو 109 آلاف متابع على تويتر، في منشور على بارلر "من الرائع أن أكون هنا يا شباب. لم يعد تويتر وغيره من المنصات الرئيسية مكاننا بعد الآن. مئات الحسابات السعودية تحذف كل يوم بدون سبب". وسبق أن أقر تويتر بحذف مئات الحسابات "الوهمية" المؤيدة للحكومة السعودية، التي أسست "جيشا إلكترونيا" مهمته الترويج لجدول أعمالها عبر الإنترنت. والآن يقتسم بعض الوطنيين السعوديين ممن يدعمون بقوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساحة ذاتها على الإنترنت مع أنصار ترامب.

وتوافد مستخدمو وسائط التواصل الاجتماعي الأميركيون اليمينيون على تطبيق المراسلة تليغرام وموقعي جاب وبارلر، معللين ذلك بأساليب المراقبة الأكثر صرامة التي تفرض قيودا على تصريحات سياسية مثيرة للجدل على منصات مثل تويتر وفيسبوك.

ويقول ميتس، الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي، إنه أسس بارلر في عام 2018 كمنصة لأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكنه زاد مساحة التسويق إلى المحافظين مع إقبالهم على الموقع. ومن بين من انضموا إلى الموقع المعلقة كانديس أوينز ورودي جولياني محامي ترامب والناشطة اليمينية لورا لومر، التي قيدت يديها على باب مكتب تويتر في نيويورك في نوفمبر 2018 للاحتجاج على الحظر الذي فرضه عليها الموقع. وأكد بعض المستخدمين السعوديين وجود أرضية مشتركة مع مؤيدي ترامب. ونشروا صور ترامب مع أفراد من العائلة المالكة السعودية واستخدموا الرموز التعبيرية لأعلام البلدين والوسم الذي يستخدمه ترامب للترويج لشعاره "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".