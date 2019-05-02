نجوم كرة: لا يمكن مقارنة ميسي برونالدو

طالب نجوم كرة قدم عالميون بالتوقف عن مقارنة نجم فريق برشلونة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمهاجم يوفنتوس حاليا وريال مدريد سابقا، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت هذه الدعوات بعد المستوى المتميز الذي قدمه ميسي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد ليفربول في ملعب كامب نو وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين أحدهما من ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة وضعها بإتقان في أعلى الزاوية اليمنى لحارس ليفربول أليسون باكير.

وتعليقا على هذا الهدف أثنى مدرب ليفربول يورغن كلوب كثيرا على النجم الأرجنتيني وقال في تصريحات بعد المباراة "إن هذه اللحظات تظهر أن ميسي لا يمكن إيقافه".

وكان كلوب قال في تصريحات قبل مباراة فريقه أمام برشلونة "لقد رأيت الكثير من اللاعبين الجيدين، ودربت الكثيرين، لكن ميسي هو الأفضل".

ولم يكن كلوب الشخصية البارزة الوحيدة في عالم كرة القدم التي تثني على "عظمة" ميسي بعد ليلة دوري الأبطال. فقد أكد مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي ماريو بالوتيلي أن عرض نجم برشلونة الأخير يعني أنه لم يعد من الممكن مقارنته برونالدو.

وقال بالوتيلي على حسابه في إنستغرام "من أجل حب كرة القدم، يرجى عدم مقارنة ميسي باللاعب رقم سبعة في يوفنتوس".

وكذلك غرد لاعب خط وسط فريق موناكو الفرنسي سيسك فابريغاس، الذي لعب إلى جانب ميسي في برشلونة بين عامي 2011 و 2014، بالقول "من المستحيل أن يقول لي أحدهم إنه يوجد شخص أفضل من ميسي".

وسيتواجه برشلونة مع ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في إطار إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. وفي حال نجاحه في التأهل سيلعب في المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة أياكس الهولندي وتوتنهام الإنكليزي.

وستقام المباراة النهائية على ملعب فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية في الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل.