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رياضة

نجم ليفربول يواجه عقوبة الإيقاف

مهاجم ليفربول دانييل ستوريدج

يواجه مهاجم نادي ليفربول دانييل ستوريدج عقوبة الإيقاف عن اللعب لفترة قد تصل لسنة ونصف في حال ثبوت الاتهامات بحقه بالمشاركة في مراهنات في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الاثنين إنه اتهم ستوريدج بسوء السلوك فيما يخص مزاعم انتهاك قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان أنه أمهل اللاعب الدولي الإنكليزي البالغ من العمر 29 عاما حتى يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للرد على هذه الاتهامات.

وقال نادي ليفربول إن "دانييل أكد بشكل قاطع أنه لم يراهن على مباريات".

وكان الاتحاد الإنكليزي قرر في نيسان/أبريل 2017 إيقاف لاعب وسط فريق بيرنلي جوي بارتون عن المشاركة في أي أنشطة كروية لمدة 18 شهرا، وتغريمه 30 ألف جنيه إسترليني، وذلك لمشاركته في مراهنات غير قانونية على نتائج المباريات، لكن العقوبة خفضت لخمسة أشهر بعد الاستئناف.

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