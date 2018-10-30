حزب جديد.. نجل أربكان ينافس أردوغان

أعلن فاتح أربكان نجل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا ينطلق الشهر المقبل بهدف المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في الربع الأول من العام المقبل.

وغرد أربكان عبر حسابه على "تويتر" الاثنين قائلا: "نقدم بشرى لأمتنا وللعالم الإسلامي وجميع الإنسانية، بأن القافلة المباركة ستخرج إلى طريقها مرة أخرى من أجل إعادة إحياء حركة الرؤية الوطنية مرة أخرى".

وكان فاتح أربكان قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي عن تأسيس حزب سياسي جديد، وأنه سيخوض الانتخابات المحلية التي ستقام في آذار/مارس 2019.

ويستعد، من جانبه، يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة زعيمه ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لخوض انتخابات المحليات التي فاز بأغلبية النسخة الماضية منها في 2014.

وكان نجم الدين أربكان الذي توفي في 2011، ينظر إليه باعتباره المعلم السياسي للرئيس التركي الحالي.