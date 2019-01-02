نتفليكس تسحب حلقة كوميدية تنتقد السعودية

أكدت خدمة البث الرقمي نتفليكس سحب حلقة من برنامج هزلي انتقدت السعودية، بعد تلقي شكاوى من مسؤولين في المملكة.

وكان الكوميدي الأميركي حسن مناج في حلقة من برنامج "باتريوت آكت" الذي يقدمه، وجه انتقادات شديدة للسعودية في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وانتقد مناج تحديدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما انتقد الحملة العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن.

أثار قرار الشركة الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود حرية التعبير على الإنترنت.

وقالت متحدثة باسم نتفليكس في بيان الثلاثاء "إننا ندعم بقوة الحرية الفنية في العالم وسحبنا هذه الحلقة في السعودية فقط بعدما تلقينا طلبا قانونيا طبق الأصول، وامتثالا منا للقوانين المحلية".

وفي مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتك" قال مناج إنه وعائلته ناقشوا التداعيات المحتملة لانتقاده للحكومة السعودية، وأنه لديه الآن مخاوف بشأن سلامته.

وأوردت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية أن نتفليكس حجبت الحلقة بعدما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها تخرق قوانين المملكة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

قرار "مشين"

ورأت كارين عطية المحررة في صحيفة واشنطن بوست حيث كان خاشقجي ينشر مقالات أن قرار نتفليكس "مشين".

وما زال من الممكن مشاهدة الحلقة في دول أخرى، كما أنها متوافرة في السعودية على موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل.

ومن غير المعروف إذا ما كانت غوغل ستحذو حذو نتفليكس بسحب الحلقة الهزلية.

وتواجه شركات التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية ضغوطا متزايدة وتشكيكا متناميا من الرأي العام في ظل السجالات حول تقاسم المعلومات وانتهاك الخصوصية.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" السعودية في المرتبة 169 في دليلها لحرية الصحافة في 180 دولة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر، موضحة أن مرتبتها "ستتراجع أكثر على الأرجح في دليل 2019 بسبب خطورة العنف والتجاوزات على أنواعها بحق الصحافيين".

كما ذكرت منظمة أخرى لرصد الحريات هي "فريدوم هاوس" في تشرين الثاني/نوفمبر لدى إصدار تقريرها السنوي لحرية الإنترنت في العالم، أن السعودية من الدول التي تستخدم "جيشا من المتصيدين" على الإنترنت للتلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات كثيرة لكتم أصوات المعارضين.

ومناج من الكوميديين المعروفين في الولايات المتحدة، ويمزج في عروضه بين حياته الشخصية وتعليقات سياسية ساخرة، وبدأ بث برنامجه الجديد "باتريوت آكت" في تشرين الأول/أكتوبر 2018.