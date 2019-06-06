نتانياهو يعين مثليا وزيرا للعدل

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو النائب من حزب الليكود أمير أوهانا وزيرا للعدل بالوكالة، ليصبح أول وزير مثلي الجنس في تاريخ البلاد.

ويأتي هذا التعيين فيما تنظم في القدس الخميس مسيرة المثليين السنوية التي يتوقع أن يشارك فيها آلاف الأشخاص وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الأربعاء أن "النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" الإسرائيلي.

وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.

ويخلف أوهانا منافسة رئيس الوزراء في اليمين الإسرائيلي آيليت شاكيد التي أقالها الأحد مع وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما فشل نتانياهو في تشكيل حكومة بعد انتخابات نيسان/أبريل.

وفضل نتانياهو اللجوء إلى خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، ليقطع بذلك الطريق أمام الرئيس رؤوفين ريفلين على اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة.

وكان بينيت وشاكيد قد غادرا الليكود قبل سنوات لكن حزبهما "اليمين الجديد" لم يحصل على ما يكفي من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للوصول إلى عتبة دخول البرلمان.

ويبقى الوزراء الإسرائيليون في مناصبهم مباشرة بعد الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. لكن مكتب نتانياهو أكد إقالتهما في نهاية الأسبوع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى في وقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.

وأعلن المدعي العام في شباط/فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أن الأخير ينفي هذه الاتهامات.