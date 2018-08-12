نتانياهو يطالب بوقف إطلاق نار شامل في غزة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد قادة حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة بوقف "شامل" لإطلاق النار.

ويبذل مسؤولون في الأمم المتحدة ومصر جهودا لتأمين هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل، لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الأمر.

ومنذ تموز/يوليو الماضي اندلعت ثلاث جولات من العنف بين إسرائيل وحماس.

وقال نتانياهو في بدء جلسة لمجلس الوزراء "نحن في وسط حملة ضد الإرهاب في غزة"، مضيفا أنها "لن تنتهي بضربة واحدة". وقال "مطلبنا واضح، وقف نار شامل، لن نكون راضين بأقل من ذلك".

وأضاف "حتى الآن دمرنا مئات من الأهداف العسكرية لحماس، ومع كل جولة هجمات تفرض قوات الدفاع الإسرائيلي على حماس دفع ثمن باهظ".

وتم التوصل الخميس ليلا إلى هدنة غير رسمية ما زالت مستمرة. وشهد الخميس غارات إسرائيلية كثيفة ردا على إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة مورتر من قبل حماس وفصائل فلسطينية أخرى بدءا من الأربعاء ليلا.