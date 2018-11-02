نتانياهو يدين قتل خاشقجي ويشدد على استقرار السعودية

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي أول رد فعل له على جريمة قتل خاشقجي شدد على أهمية الحفاظ على استقرار السعودية من أجل "استقرار المنطقة والعالم".

وقال إن "ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب" لكنه أضاف أنه "مهم جدا في الوقت نفسه من أجل استقرار المنطقة والعالم أن تبقى السعودية مستقرة".

وأضاف "يجب إيجاد السبيل لتحقيق هذين الهدفين لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من جانب إيران"، مشددا على ضرورة "أن نضمن أن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية".

وأوضح نتانياهو أن إسرائيل ساعدت "في الكشف عن هجومين إرهابيين، أحدهما في باريس والآخر في كوبنهاغن، من إعداد المخابرات الإيرانية"، مشددا على أن التصدي لإيران "يتصدر أجندتنا من أجل تحقيق الأمن، ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل أيضا بالنسبة لأوروبا وللعالم".

وتوقف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الجمعة عند تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه بـ "الواضح" حول أهمية دور السعودية في استقرار المنطقة.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة على تويتر "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".