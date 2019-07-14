Accessibility links

logo-print logo-print بث مباشر
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

نتانياهو يحذر نصر الله: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال تصويت الكنيست على انتخابات في أيلول

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تحذيرا للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، من ارتكاب ما وصفه بـ "الحماقة"، مستعينا بمثل يقول: "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".

وتأتي تحذيرات نتانياهو بعد تصريحات نصر الله، السبت، التي قال فيها إن بلدات ساحلية إسرائيلية ستكون في مرمى صواريخ حزب الله في "الحرب القادمة".

وقال نتانياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "فليكن واضحا أن لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل.. فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله: "ولكن، خلافا لنصرالله، لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا، يكفي التذكير بأن نصرالله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG