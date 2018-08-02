نتانياهو يحذر إيران: تحالف دولي سيواجه إغلاق 'باب المندب'

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إيران من إغلاق مضيق باب المندب على البحر الأحمر.

وقال نتانياهو، خلال استعراض لضباط جدد بالبحرية في حيفا، إنه إذا حاولت إيران إغلاق المضيق، ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك، وسيشمل كل الأفرع العسكرية لإسرائيل.

وكان الحوثيون هددوا في السابق بإغلاق المضيق، وقالوا إنهم يملكون القدرة على ضرب موانئ سعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر.

ولم تهدد إيران بإغلاق باب المندب لكنها قالت إنها ستغلق مضيق هرمز إذا تم منعها من تصدير النفط.

وعلقت السعودية الأسبوع الماضي مرور ناقلات النفط عبر المندب بعد أن هاجم مسلحون حوثيون ناقلتي نفط.