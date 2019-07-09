نتانياهو: مقاتلاتنا قادرة على الوصول إلى إيران

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، تهديدا لإيران خلال تفقده سرب طائرات أف-35 في قاعدة نيفاتيم الجوية.

وقال نتانياهو "أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو. أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف طائرة اف-35".

وتابع أن طهران "تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل، يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا".

وعقد نتانياهو، جلسة أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أفيف كوخافي وقائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين ومنتدى قادة سلاح الجو في قاعدة نيفاتيم.