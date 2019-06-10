نتانياهو: ظريف يكذب مجددا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بالكذب "مرة أخرى"، مشيرا إلى أن إيران "تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة إسرائيل".

واتى تعليق نتانياهو تعقيبا على تصريحات ظريف بزيادة التوتر في المنطقة بسبب الضغوطات الاقتصادية المفروضة من قبل الحكومة الأميركية، وتأكيده على أن طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لإنقاذه.

أتت هذه التصريحات أيضا بالتزامن مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووي.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى استمرارية إيران بالتموضع عسكريا في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي "تهدد وجود إسرائيل وتعرض العالم أجمع للخطر".

هذا وقد وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى طهران، الإثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

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