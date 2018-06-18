نتانياهو يقوم بزيارة نادرة للأردن

أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قام بزيارة قصيرة نادرة للأردن الاثنين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن عبد الله أكد خلال اجتماعه مع نتانياهو "ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين".

وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

ووفقا للبيان فإن الملك بحث أيضا مع نتانياهو "عددا من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر - البحر الميت)".

واتفق الجانبان على "دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني".

وتعتبر هذه الزيارة النادرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأردن الأولى المعلنة رسميا منذ كانون الثاني/يناير 2014.