تعرض ناقلتي نفط لهجوم في الخليج

قال الأسطول الخامس الأميركي التابع للبحرية لرويترز إن قوات البحرية الأميركية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها ندائي استغاثة الخميس.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين "نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأضاف أن القوات البحرية الأميركية في المنطقة تلقت ندائي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا".

وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

تايوان: ناقلة تعرضت لهجوم في الشرق الأوسط

وقال مسؤول كبير في شركة "سي بي سي" الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق الخميس.

وقال رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة وو آي-فانج إن الناقلة "فرنت ألتير" كانت تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما "أصابها طوربيد فيما يبدو" عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقا لبيانات الشحن على "ريفينيتيف أيكون" شوهدت "فرنت ألتير" للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميلها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.