الإيرانية بياني: عذبوني وهددوني

وقفت نيلوفار بياني، وهي ناشطة إيرانية في مجال البيئة أمام القاضي لتقول "عذبوني وهددوني"، لانتزاع اعترفات بالإكراه. بياني واحدة من ثمانية إيرانيين ينشطون في مجال البيئة، اعتقلتهم السلطات الإيرانية بتهم تتعلق بـ"التجسس". أخبرت بياني التي احتجزتها الاستخبارات الإيرانية منذ أكثر من عام، المحكمة أن "الاعترافات" قد تمت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي والضغوط النفسية الشديدة، وأنها تراجعت عن هذه الاعترافات بعد الجولة الأولى من التحقيقات.

وكانت بياني والنشطاء الآخرين قد اعتقلوا في 24 كانون الثاني/يناير 2018، وبعد عام، مثلوا أمام محكمة في طهران في 30 يناير/ كانون الثاني ضمن محاكمة مغلقة. وقالت بياني، التي احتجزتها الاستخبارات الإيرانية منذ أكثر من عام، إن "الاعترافات" قد تمت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي والضغوط النفسية الشديدة. الناشطون الثمانية وهم: سام رجبي، أميرحسين خالقي، هومن جوكار، سبيده كاشاني، نيلوفر بياني، طاهر قديريان، عبدالرضا كوهبايه، مراد طاهباز، يرتبطون بمؤسسة "التراث الفارسي للحياة البرية".