الإيرانية بياني: عذبوني وهددوني

وقفت نيلوفار بياني، وهي ناشطة إيرانية في مجال البيئة أمام القاضي لتقول "عذبوني وهددوني"، لانتزاع اعترفات بالإكراه.
بياني واحدة من ثمانية إيرانيين ينشطون في مجال البيئة، اعتقلتهم السلطات الإيرانية بتهم تتعلق بـ"التجسس".
أخبرت بياني التي احتجزتها الاستخبارات الإيرانية منذ أكثر من عام، المحكمة أن "الاعترافات" قد تمت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي والضغوط النفسية الشديدة، وأنها تراجعت عن هذه الاعترافات بعد الجولة الأولى من التحقيقات.
وكانت بياني والنشطاء الآخرين قد اعتقلوا في 24 كانون الثاني/يناير 2018، وبعد عام، مثلوا أمام محكمة في طهران في 30 يناير/ كانون الثاني ضمن محاكمة مغلقة.
وقالت بياني، التي احتجزتها الاستخبارات الإيرانية منذ أكثر من عام، إن "الاعترافات" قد تمت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي والضغوط النفسية الشديدة.
الناشطون الثمانية وهم: سام رجبي، أميرحسين خالقي، هومن جوكار، سبيده كاشاني، نيلوفر بياني، طاهر قديريان، عبدالرضا كوهبايه، مراد طاهباز، يرتبطون بمؤسسة "التراث الفارسي للحياة البرية".
وكان موقع ميزان القضائي الإيراني المقرب من الحرس الثوري، قد نشر تقريرا يقول إن التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء، هي "التجسس على منشآت عسكرية"، ولاحقا، اتهموا بـ "الفساد في الأرض".
وطلب عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني من الرئيس حسن روحاني، الاطمئنان على سلامة النشطاء، لما يمثله الملف من حساسية في المجال الحقوقي والدولي، بحسب وكالة إيلنا شبه الرسمية.
يذكر أن منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، قد طالبت مرارا بالإفراج عن النشطاء البيئيين، لكن من دون جدوى.
وقد أشار النواب إلى أن أهالي المعتقلين يطالبون منذ فترة السماح لهم لقاء ذويهم، وأرسلوا رسالة إلى الرئيس الإيراني بهذا الشأن.
وكان النائب محمد رضا طابش، قال إن العائلات طلبوا من الرئيس أن يضع في اعتباره مخاوف نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم بخصوص قضية نشطاء البيئة.
وقال طابش إن روحاني أعرب عن أمله في أن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة، وأضاف النائب أن رئيس البرلمان علي لاريجاني وافق على مقابلة عائلات المتهمين لاحقا.