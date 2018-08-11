ناشطون: التلفزيون الإيراني يسكت هتافات مناوئة للنظام

قال ناشطون إيرانيون إن التلفزيون الحكومي تعمد إسكات هتافات ضد الحكومة أطلقها مشجعون خلال مباراة لكرة القدم في طهران.

صور هواتف نقالة أظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قالت إنهم آلاف المشجعين في ستاد "آزادي" بطهران الجمعة وهم يهتفون "الموت للديكتاتور". في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

تزامن ذلك، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، مع قرار صادر عن هيئة البث الإيرانية (IRIB) لإسكات الصوت وتجنب تصوير الحشود.

وقد أثار الموضوع ردود فعل واسعة وسط جهور التواصل الاجتماعي.

قال أحد المغردين إن خفض الصوت يجعلك تشعر وكأن المباراة تجرى في زقاق.

كما انتقد المعلق الرياضي للهيئة خفض الصوت.

وقال أشرف شيرغان في تغريدة إن محدودية الأماكن في الإستاد أشعلت غضب المشجعين ودفعتهم إلى اطلاق الهتافات المناوئة للنظام:

#Iran : Tehran's Azadi Stadium.



Football fans became angry at their limited seating area. The anger then erupted into political slogans against #Iran's regime as anti-riot forces moved in.



"Death to the dictator"

"Death to the dictator"

"Death to the dictator" #IranProtests pic.twitter.com/1i8GQW3E8R — Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) August 10, 2018

ونشر بهلوي صورة على تويتر تظهر وجود مكثف لقوات مكافحة الشغب حول الإستاد

Here is #Iran

Azadi Stadium

Today

Extensive anti-riot police presence to beat spectators pic.twitter.com/BUejbtdAqP — pahlavi (@pahlavi78638497) August 10, 2018

وأشار مغردون آخرون إلى إصابة مشجعين بجروح بعد تدخل قوات الأمن لإسكات الهتافات

August 10 - Tehran - #Iran

Azadi Stadium

A fan injured after being attacked by security forces.#IranProtests pic.twitter.com/XYOAgfXWhg — mahsti25 (@mahsti25metana1) August 10, 2018

August 10

Tehran, #Iran

Azadi Stadium

Newly received video of a fan injured after being attacked by security forces.#IranProtests pic.twitter.com/jgphti0waF — RezaGhebresi (@RGhebresi) August 10, 2018

وقال محمد محدسين في تغريدة أخرى إن الإيرانيين لن يتوانوا في استغلال أي فرصة من أجل الإطاحة بنظام الملالي في إيران:

#IranProtests erupt in #Tehran's Azadi Stadium today with chants of "Death to the dictator". The people of #Iran will use every opportunity to achieve their goal of toppling the mullahs' regime. #IranRegimeChange #FreeIran2018 — Mohammad Mohaddessin (@Mohaddessin) August 10, 2018

وتشهد إيران موجات اضطرابات واحتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع نسب البطالة وعوامل أخرى.

والوضع المتأزم أصلا تفاقم بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.

وعادة ما ينحي المسؤولون الإيرانيون باللائمة على الولايات المتحدة ومن يصفونهم بالمحرضين الخارجيين في الاضطرابات التي تشهدها البلاد.