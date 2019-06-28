ناسا: مهمة جديدة لاكتشاف قمر يشبه الأرض

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اطلاق مهمة جديدة تستهدف اكتشاف أحد أكبر أقمار كوكب زحل وهو القمر الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يحتوي على غلاف جوي.

وستنطلق المهمة التي اطلق عليها اسم "اليعسوب" في عام 2026 ومن المقرر أن تصل إلى القمر تيتان في عام 2034.

ستركز "اليعسوب" على استكشاف مواقع مختلفة في جميع أنحاء القمر، بما في ذلك الكثبان الرملية واعماق سطح القمر بواسطة طائرة آلية اعدت لهذا الغرض.

وقال مدير وكالة ناسا جيم بريدنستاين في بيان: "إنه أول هبوط لطائرة بدون طيار يمكنها أن تحلق لأكثر من 100 ميل عبر أجواء تيتان الكثيفة".

وذكرت ناسا أن تيتان يشبه كيميائيا الأرض في مرحلة نشوئها، وبالتالي يحاول العلماء استكشاف الكثبان الرملية لتحديد ما إن كانت مصنوعة من نفس المواد العضوية المعقدة التي تم اكتشافها في الغلاف الجوي.