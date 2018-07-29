من القمر إلى الشمس.. ناسا في عيدها الـ 60

- ​اسم NASA هو اختصار لـNational Aeronautics and Space Administration وقد تأسست في 29 تموز/يوليو 1958 في عهد الرئيس دوايت ايزنهاور.

- حدد الرئيس جون كينيدي في خطاب شهير في 12 أيلول/سبتمبر 1962 مهمة ناسا في إرسال إنسان إلى القمر، وهو ما تحقق في 20 تموز/يوليو 1969 عندما هبط رائد الفضاء نيل أرمسترونغ ومشى على سطح القمر لأول مرة في التاريخ من مركبة أبولو 11. بلغ عدد الأشخاص الذي مشوا على القمر 11 شخصا، كلهم فعلوا ذلك كجزء من مشروع أبولو.

- نفذت ناسا 120 رحلة مكوكية إلى الفضاء (إرسال رواد فضاء وإرجاعهم في مكوك)، لكن المشروع شهد كارثتين في تاريخه (تشالنجر في 1986 وكولومبيا في 2003). نفذ مكوك "ديكسفري" أكبر عدد رحلات في الفضاء، إذ حلق 39 مرة خلال الأعوام 1984-2011.

- أطلقت ناسا 166 رحلة مأهولة إلى الفضاء وألف رحلة غير مأهولة.

- بدأت ناسا مشروع محطة الفضاء الدولية في 1984 وانضم إليها شركاء من روسيا ودول أخرى في 1993. في 2000، بدأ رواد فضاء في سكن المحطة.

- منذ 1972، بدأت ناسا في استكشاف مجردة درب التبانة. بيونير 10 وصل زحل والمشتري منطلقا بسرعة 130 ألف كيلومتر في الساعة. وفي 1977، أرسلت ناسا فيوجر وفيه سجل من التحايا بكل لغات العالم قديمها وجديدها، منذ الأكادية حتى الصينية، وموسيقى متنوعة تشم باخ وبيتهوفن. يتوقع أن تصل المركبة أقرب مجموعة كوكبية في غضون 40 ألف سنة.

استمع هنا إلى محتويات الرسالة البشرية الأولى إلى الفضاء: