ناسا تنشر أولى صور الكويكب الأبعد

أعلن العلماء في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الأربعاء بعض نتائج رحلة المسبار "نيو هورايزونس" الذي حلق للمرة الأولى فوق أبعد الأجرام السماوية والأقدم على الأرجح في المجموعة الشمسية.

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ونشرت الوكالة صورا تلتقط للمرة الأولى عن قرب للكويكب "ألتيما ثولي" الذي يبعد عن الأرض حوالي 6.4 مليارات كيلومتر.

وبدا الكويكب في الصور، التي طال انتظارها، على شكل رجل ثلج مائل أو حبة فول سوداني ولونه مائل للحمرة، ويبلغ طوله حوالي 33 كيلومترا، ومن المرجح أن يكون قد تشكل منذ أكثر من 4.5 مليار سنة.

وسيحلق المسبار على ارتفاع 3500 كيلومتر من سطح ألتيما ثولي الذي يأمل العلماء معرفة التركيب الكيميائي لغلافه الجوي وتضاريسه في مهمة تقول ناسا إنها ستكون أقرب رصد لجسم على هذا البعد الشديد من الأرض.