ناسا: نشرة جوية يومية عن المريخ

اعتبارا من الثلاثاء بدأت وكالة الفضاء الأميركية ناسا تقديم حالة الطقس اليومية على كوكب المريخ المتجمد.

وتقوم مختبرات متخصصة في ناسا بنشر درجات الحرارة العليا والدنيا إلى جانب سرعة الرياح والضغط الجوي من مسبارها الأحدث "إنسايت" الذي حط قرب خط الاستواء المريخي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويوم الأحد، سجل "إنسايت" درجة حرارة مرتفعة بالكوكب الأحمر بلغت درجتين فهرنهايت (أي 17 درجة مئوية تحت الصفر) ومنخفضة قدرت بـ 138 درجة فهرنهايت تحت الصفر (أي 95 درجة مئوية تحت الصفر).

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​وفي اليوم ذاته كانت أبرد درجة حرارة في الولايات المتحدة، 27 درجة فهرنهايت (ثلاث درجات مئوية تحت الصفر) سجلت في ولاية كولورادو.

ويحتاج العلماء إلى معرفة طقس المريخ المحلي لتحديد ما إذا كان مقياس الزلازل الموجود في المسبار "إنسايت" يسجل الزلازل الحقيقية، أم مجرد تغييرات في الرياح أو الضغط الجوي.