ناسا تطور روبوتات قابلة للنفخ

تعمل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على تطوير روبوتات قابلة للنفخ تشبه الديدان يمكن استخدامها لاستكشاف عوالم خارج الأرض.

وتتمثل ميزة هذه الروبوتات في أنها مرنة، وأكثر قدرة على التكيف مع البيئات الجديدة، كما أنها تتحرك بطريقة مشابهة للكائنات الحية، مما يوسع نطاق حركتها ويزيد من قدرتها على الوصول للأماكن الضيقة.

ويعمل المتدربان تشاك سوليفان وجاك فيتزباتريك على هذا المشروع الطموح في مركز أبحاث لانغلي التابع لوكالة "ناسا" في مدينة هامبتون بولاية فيرجينيا من أجل الانتهاء من صنع الأجزاء التي تتحكم بحركة الروبوتات القابلة للنفخ.

ولا يزال التصميم في مرحلة مبكرة وليس جاهزا بعد للعمل في الفضاء، لكن المتدربين يحاولان رؤية كيف يمكن استخدام هذه الروبوتات في مهمة فضائية حقيقية.

ويعتقد الباحثون أن هذا النوع من الروبوتات يمكن أن يساعد يوما ما في إنجاز المهام "الخطرة" في الفضاء أو على القمر وحتى على المريخ.