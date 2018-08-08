السفر إلى الشمس.. ناسا تبعث مسبارا

ينطلق المسبار باركر السبت "لملامسة الشمس" متسلحا بدرع متطورة جدا لحمايته من الحرارة القصوى.

وستكون هذه أول محاولة للإجابة عن سؤال يشغل العلماء: لماذا تكون حرارة تاج الشمس أعلى بكثير من درجة الحرارة على سطحه؟

ويقلع المسبار من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا وسيكون أول مركبة من صنع الإنسان تواجه الظروف القصوى في هذا الجزء من غلاف الشمس الجوي.

وسيمر المسبار في هذا الغلاف 24 مرة على بعد حوالي 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس خلال مهمته التي تستمر سبع سنوات.

وقد نصب المسبار -وهو بحجم سيارة- من الآن على صاروخ "دلتا-4-هيفي" الذي سينقله إلى الفضاء، بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار.

وبغية الصمود في وجه هذه الظروف القاسية، جهز المسبار بدرع مصنوعة من الكربون المركب تبلغ سماكتها حوالي 12 سنتيمترا لإبقاء الأجهزة العلمية فيه عند 29 درجة مئوية ولتحميه من حرارة تصل إلى 1400 درجة، وهي كفيلة بإذابة السيليكون.

وستقيس هذه الأجهزة الجزيئات المشحونة عالية الطاقة والتقلبات المغناطيسية وستلتقط صورا في محاولة لفهم أفضل لتاج الشمس.

وأوضح أليكس يانغ الخبير في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) "أنها بيئة غريبة جدا لا نعرف عنها الكثير".

وشددت نيكي فوكس من مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة جون هوبكنز والمسؤولة العلمية عن المهمة على أن المراقبة لم تعد كافية.

وأضافت "علينا أن نذهب إلى حيث تجري الحركة.. إلى حيث تقع هذه الأمور الغريبة".

أبعد وأكثر حرا

وتزداد الحرارة في غلاف الشمس كلما تم الابتعاد عن مركزها.

وأوضح أليكس يانغ "عند الانتقال من سطح الشمس البالغة حرارته 5500 درجة مئوية باتجاه التاج تصل الحرارة إلى ملايين الدرجات".

وكانت ناسا قد نشرت مقطعا لصوت الطاقة الشمسية على بعد 40 يوما عن الشمس.

ويأمل أن يساعد "باركر" وهو أول مسبار يسمى تيمنا بعالم لا يزال على قيد الحياة هو عالم الفيزياء الفلكية يوجين باركر (91 عاما)، في إيجاد أجوبة على ما يسميه العلماء الأميركيون "احترار التاج".

وهذه الأجوبة مهمة أيضا من أجل تحسين الأرصاد الجوية الفضائية.

فتأثير العواصف الشمسية يصل إلى الأرض إذ إنها قادرة على التشويش على عمل شبكات الكهرباء والتسبب بأعطال في الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار الأرض وتعريض حياة رواد الفضاء للخطر.

وأكد أليكس يانغ "من المهم جدا لنا أن نكون قادرين على توقع الأحوال الجوية في الفضاء بقدر ما هذه الأرصاد هي مهمة على الأرض".