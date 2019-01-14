لندن تستدعي سفير إيران بشأن معتقلة

استدعت وزارة الخارجية البريطانية الإثنين، السفير الإيراني بلندن، وذلك للمطالبة بمنح الرعاية الصحية الفورية للمعتقلة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف.

وكان النظام الإيراني قد نشر مقطع فيديو لعملية اعتقال نازانين المسجونة منذ عام 2016، وذلك بعد إعلانها إضرابا عن الطعام منذ أيام.

رئيسة مؤسسة طومسون رويترز، مونيك فيلا، الإثنين، قالت من جانبها إنها "قلقة للغاية"، بشأن دخول مواطنة بريطانية - إيرانية معتقلة في إضراب عن الطعام احتجاجا على معاملة السلطات الإيرانية لها.

وأفادت فيلا في بيان بأن صحة نازانين زاغاري راتكليف هي بالفعل في أضعف وأسوأ حالاتها، مشيرة إلى أن نازانين لم تتلق الرعاية الطبية الضرورية بعد اكتشاف وجود ورم في ثديها.

وقالت فيلا "هذا تعذيب بطيء وقاس.. إنه ظلم جديد يلحق بها".

ومن المقرر أن تبدأ زاغاري راتكليف، التي كانت تعمل في الذراع الخيرية لمؤسسة طومسون رويترز، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين.

وسوف تنضم إليها نرجس محمدي، وهي ناشطة إسلامية معروفة في مجال حقوق الإنسان.

وألقي القبض على زاغاري راتكليف في نيسان/أبريل 2016 في إيران وتقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر "للإسقاط الناعم" للحكومة الإيرانية أثناء سفرها مع ابنتها الصغيرة. بيد أن عقوبتها قوبلت بانتقادات واسعة.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قضية زاغاري راتكليف مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارته للجمهورية الإسلامية.

كما أعاد هانت بث صوره على موقع تويتر أثناء اجتماع مع عائلتها واللعب مع ابنتها الصغيرة، قائلا "لا يجب أن يبقى أي طفل هذه الفترة الطويلة بدون والدته."