ناد إنكليزي سيتولى تعريف حارسه بالنازية

أكد المدرب روي هودجسون الجمعة أن ناديه كريستال بالاس الإنكليزي لكرة القدم سيتولى تعريف حارس مرماه الويلزي واين هينيسي بالنازية وارتكاباتها، بعد جدل الفترة الماضية بعد أدائه التحية النازية في مباراة.

وأثار هينيسي (32 عاما) جدلا في كرة القدم الإنكليزية منذ أن أدى التحية النازية خلال مباراة ضد غريمبسي تاون في كأس إنكلترا في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، وخضع لتدقيق من قبل الاتحاد المحلي للعبة الذي خلص الى أن حارس المرمى أظهر "مستوى مؤسفا من الجهل" بشأن الزعيم النازي أدولف هتلر.

لكن لجنة خاصة في الاتحاد صوتت بفارق صوت (2 مقابل 1) لصالح هينيسي، معتبرة أن حارس المرمى كان صادقا بتأكيده أنه لا يدرك معنى الحركة التي قام بها، وأن التشابه بينها وبين التحية النازية كان صدفة.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة قبل مباراة الأحد ضد أرسنال في الدوري الممتاز، قال هودجسون (71 عاما) "الأمر مختلف بالنسبة الى أشخاص من جيلي كانوا أقرب الى تلك المرحلة. لا أعرف ماذا يتعلم الجيل الجديد عن الموضوع. أعتقد ان المهم في التقرير (لجنة الاتحاد) هو أنهم أظهروا بوضوح أن واين شخص صريح ولطيف وانسان جيد".

وأضاف أن "نقص المعرفة الذي يعاني منه في هذه المسألة هو المجال الذي يجب علينا كنادٍ ... أن نأخذه في الاعتبار، لأنه ربما يكون أمرا لم نكن ندركه".