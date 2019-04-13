ناد مغمور يحرم يوفنتوس من التتويج

حرم سبال ضيفه يوفنتوس المتصدر من نقطة واحدة كانت تكفيه لحسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة تواليا، بتغلبه عليه السبت بهدفين لهدف ضمن مباريات المرحلة 32.

وفوز سبال هو الأول له على فريق السيدة العجوز منذ 62 عاما، وألحق بموجبه بيوفنتوس خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وبخسارته تجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة عن نابولي، وبات مصير الحسم هذا الأسبوع بين يدي كييفو صاحب المركز الأخير، والذي يستضيف نابولي الأحد.

وسيكون بإمكان يوفنتوس أن يتوج الأحد في حال فشل نابولي في انتزاع النقاط الثلاث ضد كييفو.

في المقابل، رفع سبال رصيده إلى 35 نقطة وتقدم للمركز 13، ليبتعد عن خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.