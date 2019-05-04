أمهل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي جيرالد نادلر وزير العدل وليام بار حتى صباح الاثنين لإطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وأبلغ نادلر وزير العدل بالموعد النهائي المحدد في التاسعة صباح الاثنين في رسالة أرسلها يوم الجمعة بعدما تخلف بار عن حضور جلسة للجنة يوم الخميس.

وأثار رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية يوم الخميس غضب النواب الديمقراطيين واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس وقالت "هذه جريمة".

وقال نادلر إنه قد يتحرك لاتهام بار بازدراء الكونغرس بسبب رفضه الالتزام بطلب إحضار النسخة الكاملة من تقرير مولر الذي يتناول شبهات بتدخل روسيا لصالح الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية عام 2016 وما عقب ذلك من اتهامات للرئيس بمحاولة عرقلة التحقيق.