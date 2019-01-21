نابولي يشدد الخناق على يوفنتوس

شدد نابولي الخناق على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما حسم قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في صالحه بفوزه على لاتسيو 2-صفر الأحد، فيما حقق أتالانتا برغامو فوزا كبيرا على مضيفه فروزينوني بخماسية نظيفة بينها سوبر هاتريك لمهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا.

وعزز نابولي موقعه في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس الذي يستضيف كييفو غدا الاثنين في ختام المرحلة.

وكان نابولي الطرف الأفضل منذ البداية وبحث جاهدا عن افتتاح التسجيل، فيما اعتمد لاتسيو على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة التي كادت تثمر.

وكانت أول وأخطر فرصة لنابولي في الدقيقة 12 عندما سدد الدولي البولندي أركاديوش ميليك كرة قوية على الطائر من مسافة قريبة ردتها العارضة.

ورد لاتسيو بتسديدة قوية لنجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها حارس نابولي أليكس ميريت (18).

وحرم القائم الأيمن ميليك من افتتاح التسجيل برده رأسيته من مسافة قريبة (21)، ومرت تسديدة اللاعب نفسه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (22).

وأبعد حارس نابولي تسديدة قوية لسافيتش من خارج المنطقة إلى ركنية (25).

ونجح الإسباني خوسيه كايخون في افتتاح التسجيل لصاحب الأرض عندما استغل كرة من الدولي البلجيكي درايس مرتنز فتوغل بها داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه زاحفة على يسار الحارس الألباني توماس ستراكوشا (34).

وأضاف ميليك الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها بقوة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ستراكوشا (37) رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة الهدافين.

وقلص لاتسيو الفارق عبر تشيرو إيموبيلي الذي تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا داخل المنطقة فسددها زاحفة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ميريت (65). وهو الهدف الحادي عشر لإيموبيلي هذا الموسم.

سوبر هاتريك لزاباتا

وحقق أتالانتا برغامو فوزا كبيرا على مضيفه فروزينوني بخماسية نظيفة بينها سوبر هاتريك لزاباتا.

وسجل زاباتا رباعيته في الدقائق 44 و47 و64 و73 بعدما افتتح جانلوكا مانشيني التسجيل في الدقيقة 11.

ورفع زاباتا رصيده إلى 14 هدفا على لائحة الهدافين ولحق بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الصدارة.

وصعد أتالانتا إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان الذي يحل ضيفا على جنوى الاثنين في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.