مصحف جيفرسون يعود للكونغرس

في غضون أيام معدودة، يتسلم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين فازوا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مناصبهم لينطلق عمل الدورة 116 للكونغرس الأميركي.

ويؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في مراسم يقسم خلالها هؤلاء على كتب بعضها ديني وعلى رأسها الإنجيل. لكن وجود مسلمين ضمن الفائزين بمقاعد مجلس النواب يعني كذلك أن بعضهم سيقسم على القرآن.

رشيدة طليب وإلهان عمر أصبحتا الشهر الماضي أول مسلمتين تفوزان بمقاعد في مجلس النواب.

وستقف طليب في الثالث من كانون الثاني/يناير خلال مراسم قسمها كأول أميركية من أصل فلسطيني تنتخب في المجلس، وستضع يدها على نسخة من القرآن.

النسخة التي ستستخدمها طليب هي النسخة الخاصة بالرئيس توماس جيفرسون ثالث رئيس للولايات المتحدة، والتي ترجمها إلى الانكليزية جورج سالي في عام 1734. والنسخة مؤلفة من مجلدين تحتفظ بهما مكتبة الكونغرس.

وقالت طليب في تصريحات لموقع "ديترويت فري برس" إن الأمر "مهم بالنسبة لي لأن كثيرا من الأميركيين لديهم شعور بأن الإسلام بعيد بطريقة ما عن التاريخ الأميركي".

وأضافت النائبة المنتخبة عن الدائرة 13 في ولاية ميشيغان أن "المسلمين كانوا هناك في البداية وأن بعض الآباء المؤسسين كانوا على اطلاع على الإسلام أكثر من بعض أعضاء الكونغرس الآن".

ولن تكون طليب أول المشرعين ممن يقسمون على القرآن، إذ سبقها قبل 12 عاما أول مسلم يصل إلى مجلس النواب هو النائب من ولاية مينيسوتا كيث إليسون والذي اختار النسخة ذاتها.

وخلافا لمعتقد شائع، فإن المشرعين المنتخبين غير ملزمين بأداء القسم على كتاب ديني، بل يمكنهم اختيار أي كتاب يريدونه. وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنه يمكن اختيار "كتاب لشيكسبير أو قصص مصورة (كوميكس) أو حتى عدم اعتماد أي كتاب على الإطلاق".

ويؤدي أعضاء الكونغرس القسم في مراسم جماعية بعيد انتخاب رئيس لمجلس النواب يقرأ عليهم نص القسم الذي يُسألون فيه عن التعهد بدعم والدفاع عن الدستور الأميركي أمام جميع الأعداء، الخارجيين والداخليين والولاء للولايات المتحدة، ويرفعون أيديهم اليمني ثم يردون بنعم على النص الذي يقرأه رئيس مجلس النواب.

وبعد المراسم، يعقد النواب احتفالا خاصا بحضور أصدقاء وأقارب لهم في مكتب رئيس مجلس النواب ويمكن خلاله أن يقسموا على الكتاب الذي يختارونه لكنهم يكونون بالفعل أعضاء في الكونغرس قبل هذه المراسم.

مصحف جيفرسون

قبل 203 أعوام، وافق الرئيس توماس جيفرسون على مشروع في الكونغرس لشراء المكتبة الخاصة بالرئيس توماس جيفرسون. وكانت تلك الخطوة تهدف إلى إعادة ملء مكتبة الكونغرس بالكتب بعد أن أحرقها البريطانيون خلال حرب الاستقلال.

ونقلت الكتب وعددها 6487 من منزل جيفرسون في مونتشيلو بولاية فرجينيا إلى العاصمة واشنطن. وكانت نسخة القرآن التي تعود إلى عام 1734، بين المجموعة الضخمة.