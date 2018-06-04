ميكروسوفت تستحوذ على غيت هاب

أفادت تقارير صحافية بنية شركة ميكروسوفت شراء شركة Github "غيت هاب".

و"غيت هاب" هي خدمة ويب لاستضافة مشاريع تطوير البرمجيات، يستخدمها المطورون والشركات حول العالم بشكل يومي.

وقبل عقد الصفقة، اعتبرت ميكروسوفت من أكثر الشركات العالمية استخداما للتطبيق، حسب موقع The Verge.

واشترت ميكروسوفت "غيت هاب" بنحو سبع مليارات ونصف مليار دولار، فيما كان آخر تقييم لسعر الشركة قد وصل إلى 2 مليار دولار في 2015، وفقا لموقع Tech Crunch.

وفي آذار/مارس 2018، أعلنت "غيت هاب" عن بلوغ عدد مستخدميها 28 مليون مطور، في حين وصلت مستودعات الأكواد إلى 85 مليونا، ما يجعلها أكبر مصدر للأكواد عالميا.

