ميسي ينقذ برشلونة من فخ إشبيلية

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السبت ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها برشلونة لتخطي عقبة مضيفه إشبيلية (4-2) ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان إشبيلية البادئ بالتسجيل عبر خيسوس نافاز في الدقيقة 22، لكن ميسي عادل النتيجة بعدها بأربع دقائق فقط، ليتقدم بعدها أصحاب الأرض عن طريق جابرييل ميركادو في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني قدم ميسي أداء ممتعا توجه بتسجيل هدفين (67، 85) وصناعة هدف لزميله لويس سواريز (93). وعزز ميسي رصيده إلى 25 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة واصل برشلونة صدارته للدوري بـ57 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد الذي سيلعب أمام فياريال الأحد.